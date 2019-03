Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Exhibitionist erschreckt junge Frau.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:45 Uhr, ging eine 22-jährige Frau aus Lemgo mit ihrem Hund spazieren. Von der Richard-Wagner-Straße aus ging sie in die Straße Hinter dem Friedhof. Dort bemerkte sie einen Mann, der sie offenbar verfolgte. Als sie sich nochmals umschaute bemerkte die 22-Jährige, dass der Mann seine Hose heruntergelassen hatte. Die junge Frau rannte vor dem Fremden davon. Kurz vor dem Kreisverkehr am Spiegelberg nahm die Frau wahr, dass der Mann nicht mehr hinter ihr her lief. Der Mann soll 25 - 30 Jahre alt und etwa 1,70 - 1,75 Meter groß sein. Er hat blondes, kurzes Haar, ist schlank und hatte einen "schlaksigen Gang". Zur Tatzeit trug er eine beigefarbene Arbeitshose, eine dunkle Sweatjacke und schwarze Schuhe. Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen der Mann im genannten Bereich aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

