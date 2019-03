Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Elektrofahrzeug entwendet

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum von Freitag, 07.00 Uhr bis Samstag, 08.45 Uhr hebelten unbekannte Täter im Ortsteil Währentrup, An der Straße "Im Graskamp" eine Holztür zu einem Gerätelager auf. Bei der Durchsuchung des Lagers fanden die Täter die Schlüssel zu einem dort abgestellten Elektromobil und starteten dies. Mit dem Fahrzeug fuhren sie im Anschluss bis zur Grundschule in Helpup und ließen es dort auf dem Schulgelände zurück. Zeugen, die Angaben zu dieser "Fahrt" machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232 - 95950 zu melden.

