POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Unfallzeugen gesucht

Am 20.11.2018 erlitt ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwerste Kopfverletzungen, denen er Tage später in einem Krankenhaus erlag. Der Radfahrer befuhr damals gegen 7 Uhr morgens die Aspacher Straße und wollte an einem geparkten BMW vorbeifahren. Zeitgleich wurde am Pkw die Fahrertüre geöffnet, weshalb der Radfahrer auswich und stürzte. Um nun die Unfalldetails zu klären, bittet der Verkehrsunfallaufnahmedienst Backnang um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07904/94260 entgegengenommen werden. Die beiden vorangegangenen Pressemeldungen der Polizei werden hier angefügt

30.11.2018 - 10:32 Backnang: Radfahrer nach schwerem Unfall im Krankenhaus verstorben

Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist am vergangenen Mittwoch nach einem schweren Unfall am 20.11.2018 in Backnang infolge seiner schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus gestorben. Wie bereits berichtet hatte der Radfahrer am Dienstag, 20.11.2018, gegen 07:00 Uhr die Aspacher Straße befahren, als ein 51 Jahre alter Mann aus seinem geparkten BMW aussteigen wollte und die Fahrertüre öffnete. Der Radfahrer hatte daraufhin ausweichen müssen und war gestürzt. Er war daraufhin mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

21.11.2018 - 10:19 Backnang: Fahrradfahrer beim Unfall schwer verletzt

Ein 51-Jähriger BMW-Fahrer wollte am Dienstagmorgen gegen 7:00 Uhr aus seinem Fahrzeug in der Aspacher Straße aussteigen und öffnete hierzu die Fahrzeugtür. Er übersah hierbei einen 64-Jährigen Fahrradfahrer, welcher zeitgleich am Auto vorbei fuhr. Zwar kam es zu keinem direkten Kontakt zwischen der Türe, dedoch stürzte der Radler beim Ausweichen. Er zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Wahrscheinlich auch deshalb, weil kein Sturzhelm getragen wurde. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Rad ist gering.

Fellbach: Zu früh losgefahren

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer stand am Dienstag gegen 9 Uhr in der Bühlstraße an der roten Ampel. Als diese umschaltete war er beim Weiterfahren unachtsam und bemerkte nicht, dass der Pkw vor ihm noch stand. Der Lkw-Fahrer krachte dann auf das Heck eines Audi A3 und verursachte dabei 4000 Euro Sachschaden.

Winterbach: Unfall am Kreisverkehr

1200 Euro ist die Schadensumme eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 6.40 Uhr an einem Kreisverkehr ereignete. Ein 18-jähriger Citroen-Fahrer befuhr die Ostlandstraße und wollte bei der Ritterstraße in den dortigen Kreisverkehr einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden VW Crafters und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen blieben unverletzt.

Backnang: Zwei Verletzte durch Verkehrsunfall am Zebrastreifen

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer übersah am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr zwei Fußgänger, welche die Maubacher Straße bei der Einmündung Carl-Kaelble-Straße am dortigen Zebrastreifen überqueren wollten. Ein 18-jähriger Mann wurde frontal erfasst und nach vorne auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde stationär im Klinikum Winnenden zur Beobachtung aufgenommen. Ein 17-jähriger Jugendlicher konnte noch einen Schritt nach hinten ausweichen, wurde jedoch ebenfalls am linken Fuß erfasst und leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

