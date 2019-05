Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Winzler Straße

Pirmasens (ots)

Am Freitag wurde bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr einen grünen Pkw Peugeot 206, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Winzler Straße geparkt war. Dabei entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf ca.150 Euro.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

