Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 24.05.19 zwischen 10.25 Uhr und 10.40 Uhr stellte eine Verkehrsteilnehmerin ihren schwarzen Audi A4 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Hilgard Centers in Zweibrücken ab. Als sie von ihren Erledigungen zurückkam, musste sie linksseitig einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen, welcher wohl durch ein weiteres Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken neben ihr verursacht wurde. Der oder die Unfallverursacher(in) entfernte sich jedoch offenbar unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, sodass derzeit keine Täterhinweise vorliegen. Entstandener Schaden am Audi A4 ca. 1.300 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell