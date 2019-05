Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ordnungswidrigkeitenanzeige

Zweibrücken (ots)

Am 24.05.2019 wurde ein 21-jähriger Mann aus Blieskastel auf seinem Motorrad in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass an dem "DB-Eater", sowie an den Blinkern Veränderungen vorgenommen wurden und somit die Betriebserlaubnis erloschen war. Den Fahrer des Motorrades erwartet aufgrund dessen nun ein empfindliches Bußgeld.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell