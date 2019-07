Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle aus Fahrzeugen - Versuchter Einbruch - Rauchentwicklung führte zu Feuerwehreinsatz - Diebstahl von Pedelec - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Pedelec

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein rot/schwarzes Pedelec-Mountainbike der Marke KTM Macina Kapoho 271 mit einer Rahmenhöhe von 53 cm entwendet, das mit einem Stabschloss gesichert in der Jahnstraße abgestellt war. Das Rad hat einen Wert von ca. 5800 Euro.

Neuler: Wildunfall

Auf der L 1075 wurde am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr ein Reh von dem Pkw eines 22-jährigen BMW-Lenkers erfasst und getötet, der von Bronnen kommend in Richtung Abtsgmünd unterwegs war. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Bopfingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Hauptstraße streifte ein 52-jähriger Lkw-Lenker am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr beim Vorbeifahren einen Lkw, der am rechten Fahrbahnrand zum Zwecke des Entladens abgestellt war. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Radfahrer gestürzt

Als am Dienstagmorgen ein 51-jähriger Radfahrer den Ziegelberg in Richtung Stadtmitte befuhr und in die Schönenbergstraße einbog, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte, als plötzlich Luft aus seinem Vorderreifen entwichen war. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Bopfingen: Rauchentwicklung führte zu Feuerwehreinsatz

Am Dienstagnachmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen gegen 13 Uhr mit 25 Mann und 5 Fahrzeugen zu einer Firma im Postweg aus, nachdem von dort eine Rauchentwicklung gemeldet worden war. Offensichtlich hatte ein durchgeschmortes Kabel bei einem Wechselrichter in einem Lagervorraum zu der Rauchentwicklung geführt. Die Freiwillige Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Die Eingangstüre zu einer Arztpraxis im City-Center versuchte ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. An der Türe entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Bartholomä: Diebstähle aus Fahrzeugen

Insgesamt 5 unverschlossene Fahrzeuge wurden zwischen Donnerstagabend 23.10 Uhr und 23.20 Uhr von einem Unbekannten geöffnet und durchsucht. In der Straße Oberer Berg durchsuchte der Täter einen Pkw Renault Megane, einen Skoda Octavia, im Albuchweg einen Ford Focus und einen VW Bus Multivan sowie in der Heubacher Straße einen Opel Morano. Da der Täter es offensichtlich auf Bargeld abgesehen hatte, entwendete er vorgefundenes Münzgeld sowie einen Geldbeutel aus den Fahrzeugen und flüchtete, nachdem im Bereich Oberer Berg vermutlich eine Alarmanlage an einem Fahrzeug ausgelöst wurde. Der Polizeiposten Heubach bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter Tel. 07173/8776 zu melden.

Aalen: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rund 8000 Euro Sachschaden sowie eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag, gegen 10:15 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer wechselte kurz nach dem Rombachtunnel von der linken auf die rechte Fahrspur und übersah hierbei den Pkw einer 63-jährigen. Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt, sie und ihre 85 Jahre alte Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, wobei die Beifahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt wurde. Da der Unfallhergang nicht genau geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Aalen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

