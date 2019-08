Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zeugen beobachteten am Mittwoch gegen 20:30 Uhr, wie ein Scania-Sattelzug beim Wenden in der Schwedenstraße einen Zigarettenautomaten und eine Gartenmauer beschädigte. Nach dem Unfall entfernte sich der LKW, ohne dass sich der Fahrer um die Regulierung des Schadens kümmere. Die alarmierte Streife konnte den LKW wenig später auf einem Parkplatz antreffen. Dem 64 Jahre alten Fahrer droht nun eine Strafanzeige. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Montag, 22.07.2019 18:00 Uhr und Freitag, 26.07.2019 16:30 Uhr war in der Seifenheldstraße eine A-Klasse der Marke Daimler am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Wagen bei einem unbekannten Fahrmanöver im Heckbereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Der Sachschaden an dem Daimler beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht nach Zeugen unter Telefon 0791 400-0.

Michelfeld: Kurioser Baumtransport endet in Unfall

Einen gut 4 Meter breiten und rund 7 Meter langen Baum hatte eine 77-Jährige am Mittwoch gegen 15:30 Uhr an ihrem Traktor hängen und zog diesen über die K2579. Der Baum war dabei breiter als der Fahrstreifen. Zwischen Forsthaus und Neuenkirchen kam dem eigenwilligen Gespann ein 70-Jähriger in einem Citroen entgegen. Obwohl der Citroen-Fahrer seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand bis zum Stillstand abbremste, kam es zum Unfall, da die Traktor-Lenkerin ihre Fahrt unbeirrt fortsetzte. Der Baum streifte an der Seite des Citroens entlang. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Gaildorf: Wildunfall

Zwischen Unterrot und Mittelrot auf der L1066 war am Mittwoch gegen 22:45 Uhr eine 25-jährige Opel-Fahrerin unterwegs. Als von rechts nach links ein Reh die Fahrbahn querte, wurde es von dem Wagen erfasst. Das Reh rannte nach dem Unfall weiter in ein Feld. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Ilshofen: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Ein 32 Jähriger war am Mittwoch kurz nach 1:00 Uhr mit einem Porsche Boxster auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen unterwegs. Als ein Fuchs versuchte die Autobahn zu queren, wurde dieser von dem Porsche erfasst und getötet. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Polizeipräsidium Aalen

