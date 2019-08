POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau grillt im Wohnzimmer & Radlerin bei Unfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Frau wirft Holzkohlegrill im Wohnzimmer an

Eine eher suboptimale Idee hatte eine 52-jährige Frau aus dem Käthe-Kollwitz-Weg am Donnerstagvormittag. Die Dame wollte ihr Mittagessen auf einem Holzkohlegrill im Wohnzimmer zubereiten. Glücklicherweise funktionierte der installierte Rauchwarnmelder zuverlässig, weshalb Nachbarn die Feuerwehr und die Polizei verständigten. Die Feuerwehr, die mit acht Einsatzkräften vor Ort kam, konnte schnell Entwarnung geben: Die Frau wurde nicht verletzt, Sachschaden entstand ebenfalls keiner. Da sich der Verdacht ergab, dass sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wurde sie in eine Fachklinik eingeliefert.

Schorndorf: Radlerin bei Unfall leicht verletzt

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Benzstraße / Vorstadtstraße übersah ein 47 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters eine 36 Jahre alte Radfahrerin, welche die Straße am dortigen Fußgängerüberweg queren wollte. Die Frau wurde beim Zusammenstoß mit dem Fahrzeug leicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

