POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Unfälle

Wallhausen: Wildunfall

Am Donnerstag gegen 5:30 Uhr erfasste eine 20-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der K2503 in Fahrtrichtung Musdorf ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet, an dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein am Mittwoch zwischen 8:50 Uhr und 14:10 Uhr auf einem Kinoparkplatz in der Worthingtonstraße geparkter Ford Mustang wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des Hecks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mustang entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Gaildorf: Auto vs. Schaufenster

Ein 80 Jahre alter Fiat-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 12:00 Uhr am Marktplatz rückwärts ausparken. Dabei fuhr der Mann mit seinem PKW gegen ein Gebäude. Eine dort verbaute Schaufensterscheibe hielt dem Druck nicht stand und zersprang. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Crailsheim: Leergut-Dieb fällt von Leiter und flüchtet

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht von Montag auf Dienstag, wie sich eine Person auf dem Lagerplatz eines Crailsheimer Getränkehändlers an Getränkekisten zu schaffen machte. Offenbar wollte der Langfinger Leergut entwenden und war dazu auf eine Leiter geklettert, um an die oberen Kisten zu kommen. Als er den Zeugen bemerkte, stürzte der Mann von der Leiter, fiel jedoch vermutlich weich auf in Säcke verpackte Plastikflaschen und trat dann die Flucht in Richtung Tiefenbacher Straße an. Dabei verlor er einen seiner Schuhe.

Der Dieb wurde von dem Zeugen wie folgt beschrieben: - dunkle Haut - Ca. 170 cm groß - Etwa 20 Jahre alt - Er trug eine Pudelmütze mit grün-gelben Streifen und einen dunklen Parka. - Dazu trug er schwarze Arbeitsschuhe mit türkisfarbenem Innenfutter der Marke Steitz Secura

Der Gesuchte steht im Verdacht bereits in der Vergangenheit am selben Ort mehrfach Leergut entwendet zu haben.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

