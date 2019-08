Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

RRems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Radler bei Unfall leicht verletzt

Ein 26 Jahre alter Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr leicht verletzt. Der Radler fuhr ohne auf den fließenden Verkehr zu achten in die Stettener Straße ein und kollidierte hierbei mit dem Daimler eines 74 Jahre alten Mannes. Er wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Waiblingen: Unfallflucht

Gegen 9:30 Uhr streifte am Freitag der Fahrer einer anthrazitfarbenen Daimler C-Klasse in der Schmidener Straße einen geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell