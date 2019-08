Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Doppelter Rollerdiebstahl - Vandalismus - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Neuler: Wildunfall

Während am Freitagmorgen drei Rehe gegen 6.30 Uhr die Fahrbahn der K 3234 querten, wurde eines der Tiere von dem Pkw einer in Richtung Hohenberg fahrenden 19-jährigen Ford-Lenkerin erfasst und getötet. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Ellenberg: Auffahrunfall auf Autobahn

Auf der BAB 7 kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau auf der linken Fahrspur verkehrsbedingt zu einem Stau. Eine 34-jährige KIA-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf einen Pkw Audi auf. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Mutwillige Sachbeschädigung

Von einem Unbekannten wurde am Dienstag ( 23.7.2019) zwischen 12 Uhr und 14 Uhr an einem Fahrrad, das vor einem Wohnhaus in der Stettiner Straße abgestellt war, eine Radmutter demontiert und eine weitere gelockert. Als die 12-jährige Geschädigte ihr Rad benutzte, stürzte sie deshalb. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellwangen-Schrezheim: Pkw beschädigt

An einem abgestellten Pkw Audi 80, der zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag in der Straße In der Au im Bereich des dortigen Kreisverkehrs abgestellt war, wurden die Heckscheibe sowie alle drei rechten Seitenscheiben eingeschlagen und ein Schaden von ca. 2000 Euro hinterlassen.

Bopfingen-Trochtelfingen: Unfallflucht

Von dem Fahrer eines weißen Kastenwagens, der im Einmündungsbereich Mohnweg/Rapsweg im Bereich einer Baustelle wegen eines Baufahrzeuges rückwärts rangieren musste, wurde am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr eine zur Absicherung aufgestellte Warnbake gegen ein Standrohr gedrückt, das an einem Straßenhydranten angebracht war und beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2100 Euro. Da sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte hatte, bittet der Polizeiposten Bopfingen um Zeugenhinweise unter Tel. 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Erhitzte Speisen lösten Brandmelder aus

In einem Pflegeheim in der Franz-Konrad-Straße löste am Freitagmorgen gegen 0.20 Uhr ein Brandmelder aus. Grund hierfür war zu stark erhitztes Essen in der Mikrowelle im Gemeinschaftsraum. Die verständigte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Es war eine Belüftung des betroffenen Bereichs ausreichend.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

An einem Gebäude in der Werrenwiesenstraße, das sich derzeit noch in der Bauphase befindet, wurde festgestellt, dass von Unbekannten die Dachabdichtung mittels eines Kartonschneider beschädigt bzw. aufgeschnitten wurde. Die Beschädigung dürfte zwischen Freitag, 17.05. und Freitag 02.08.2019 erfolgt sein. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise auf Personen, die sich in diesem Zeitraum unberechtigt auf dem Baustellengelände bzw. auf dem Dach aufgehalten haben, nimmt die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde auf dem Außengelände einer Firma in der Lorcher Straße ein am Eingangsbereich aufgestelltes weißes Firmenschild mit blauer Farbe besprüht und ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Hinweise auf die Verursacher bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Roller gleich zweimal gestohlen

Am Donnerstagvormittag wurde in der Hans-Diemar-Straße ein schwarzer Roller festgestellt, welcher von Unbekannten dort neben bereitgestellten Sperrmüll geparkt wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser am Abend zuvor in der Mutlanger Straße entwendet wurde. Die Besitzerin hatte den Motorroller am Mittwochabend gegen 18 Uhr wegen eines technischen Defekts unbeschädigt an der vor einer Gaststätte verschlossen abgestellt. Noch am Donnerstagvormittag wurde von einem Zeugen beobachtet, wie der Motorroller von einem Unbekannten in der Hans-Diemar-Straße in einen Anhänger geladen und abtransportiert wurde. Das Zweirad wies zu diesem Zeitpunkt bereits erhebliche Unfallbeschädigungen auf. Der Polizeiposten Leinzell bittet zu den Tathandlungen und Verbleib des Fahrzeugs um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07175/9219680 entgegengenommen werden.

