POL-BOR: Ahaus - Geldbörse gestohlen

Ahaus (ots) - Als sie bezahlen wollte, fehlte die Geldbörse: Ein Taschendieb hat am Montag in Ahaus die Kundin eines Discounters bestohlen. Die 82-Jährige hatte sich zwischen 10.00 Uhr und 10.50 Uhr in dem Geschäft an der Wessumer Straße aufgehalten. An der Kasse angekommen stellte die Ahauserin fest, dass jemand das Portemonnaie mit Geld und Papieren aus ihrer Jackentasche entwendet hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

