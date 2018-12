POL-BOR: Gronau - Unfallflucht an der Straße "Auf der Sunhaar"

Gronau (ots) - Einen geparkten weißen VW Golf hatte ein noch unbekannter Fahrzeugführer zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montagvormittag, 10.30 Uhr, an der Straße "Auf der Sunhaar" in Gronau-Epe angefahren und beschädigt. Anschließend war er weggefahren, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Golf wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell