POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern an Tür

Gronau (ots) - Vergeblich hatten Unbekannte am vergangenen Wochenende durch Aufhebeln der Eingangstür versucht, in Büroräume an der Vereinsstraße - zwischen den Straße "Alter Postweg" und Ochtruper Straße - einzudringen. Sie gelangten nicht in das Gebäude und entfernten sich ohne Beute. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

