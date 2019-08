Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 04.08.2019/12:45 Uhr - 1 Fahrzeugbrand, 1 Unfallflucht mit Zeugenaufruf, 1 Fahrradunfall mit Zeugenaufruf, 3 Unfälle, davon 1 Unfall mit Rettungswagen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Oldtimer komplett ausgebrannt

Am Samstag gegen 12:45 Uhr hatte eine Familie Glück im Unglück, als aus dem Motorraum eines 40 Jahre alten historischen GMC Vans Qualm aufstieg. Der 47 Jahre alte Fahrer hielt seinen Oldtimer an der Pfitzerstraße an, als er den Brand bemerkte und konnte seine Familie aus dem brennenden Oldtimer in Sicherheit bringen, bevor das Auto ein Raub der Flammen wurde. Bei dem Brand wurde das Liebhaberfahrzeug komplett zerstört. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Zur Löschung des Brandes und Reinigung der Fahrbahn musste die Pfitzerstraße für fast zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit insgesamt drei Fahrzeugen im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd - Nach Unfall abgehauen / Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit von 10:30 - 14:20 Uhr parkte ein 61 Jahre alter Mann seinen schwarzen Mercedes CLA 200 in Schwäbisch Gmünd in der Marie-Curie-Straße auf einem Parkplatz ab und begab sich auf eine Radtour. Als er von dieser zurück kam war sein Mercedes von einem unbekannten Autofahrer stark beschädigt worden. Dieser muss seine eigenen Trümmerteile wohl aufgelesen und danach die Unfallstelle verlassen haben, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 5000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07171/358-0 zu melden.

Neresheim - Beim Überholen mit Abbieger zusammen gestoßen

Am Samstag gegen 16:22 Uhr befuhr eine 69 Jahre alte Fahrerin eines BMW die B466 von Neresheim in Richtung Ohmenheim. Schon vor dem Ende eines dortigen Überholverbotes wollte sie den Mercedes eines vor ihr fahrenden 44 Jahre alten Mannes überholen. Dieser wollte jedoch just in diesem Moment nach links zu einer Sportstätte abbiegen. Da die BMW-Fahrerin das Abbiegen zu spät erkannte und nicht mehr anhalten konnte, kam es zum Unfall.

Aalen - Unfall mit Rettungswagen

Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein Rettungswagen in Aalen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Stiewingstraße in Richtung Wasseralfingen. Da sich eine 25 Jahre alte Hyundaifahrerin vor dem Rettungswagen befand und offensichtlich diesen nicht bemerkte, scherte der 21 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens nach rechts aus und überholte den Hyundai auf dem Rechtsabbiegestreifen. Als dieser dann genau neben dem Hyundai der jungen Frau fuhr und diese nun das Martinhorn hörte, zog sie ihr Fahrzeug nach rechts, da sie den Rettungswagen hinter sich wähnte. Da er allerdings schon neben ihr fuhr, kam es nun zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, bei welcher zum Glück niemand verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Allerdings dürfte nun ein anderer Rettungswagen zum Einsatzort entsandt worden sein.

Lorch - Fahrradfahrer schwer gestürzt - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 20:30 Uhr wollte ein 26 Jahre alter Radfahrer von Rattenharz in Richtung Waldhausen fahren. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er, als er mit seinem Rad eine Vollbremsung machte. Da sich der Fahrradfahrer an den Sturz nicht erinnern kann und hierbei schwer verletzt wurde, bittet die Polizei in Schwäbisch Gmünd Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Spraitbach - PKW überschlagen

Am Sonntag gegen 07:55 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Lenkerin eines Fiats 500 die B 298 aus Richtung Seelach kommend. Die junge Frau erschrak wegen eines, neben der Fahrbahn sitzenden Tieres und kam nach rechts in den Grünstreifen. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab, wo sie sich mehrfach mit ihrem Fahrzeug überschlug. Danach kam sie ca. 10 Meter neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die Feuerwehr Spraitbach musste die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in eine umliegende Klinik eingeliefert. An ihrem Fiat entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell