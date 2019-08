Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - 4 Unfälle, davon ein Unfall mit Zeugenaufruf

Untermünkheim - Vorrang nicht beachtet und Unfall gebaut

Am Samstag gegen 14:20 Uhr befuhr eine 55 Jahre alte Fahrerin eines VW Golfs die Hohenloher Straße in Untermünkheim in Richtung Künzelsau. An der Einmündung mit der Weinbrenner Straße wollte sie in diese nach links einbiegen, musste jedoch an der Ampel anhalten. Als diese dann Grünlicht zeigte, bog sie nach links ab, ohne zu bemerken, dass ein entgegenkommender 38 Jahre alter Opelfahrer ebenfalls "Grün" hatte und so kam es zum Unfall, bei dem insgesamt Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall - Allein beteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 15:40 Uhr befuhr eine 19 Jahre alte Fahrerin eines VW Golfs in Schwäbisch Hall die K2573 aus Breitenstein kommend in Richtung B19. In einer dortigen scharfen Rechtskurve kam sie aufgrund von Unachtsamkeit und vermutlich auch aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern. Sie verlor die Kontrolle über ihren Golf und kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen eine Steinmauer. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zum Glück blieb die junge Frau bei dem Unfall unverletzt.

Untermünkheim - Unfallflucht / Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 16:25 Uhr befuhr eine weibliche Lenkerin, mutmaßlich mit ihrem silbernen Ford Ka in Untermünkheim die B19 zwischen Steigenhaus und Untermünkheim. Kurz vor Untermünkheim geriet sie in einer Rechtskurve auf regennasser Straße ins Schleudern und prallte, nachdem sie nach rechts von der Straße abgekommen war, gegen die dortigen Leitplanken. Anschließend fuhr sie wohl mit eingeschaltetem Warnblinker weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall entstand an den Leitplanken Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0791/400-0 zu melden.

Untermünkheim - Zu weit links gefahren

Am Samstag gegen 20:49 Uhr befuhr ein 65 Jahre alter Fahrer eines Renault Twingos von Schwäbisch Hall nach Kupferzell, als ihm ein 46 Jahre alter Lenker eines Ford Mondeos teilweise auf seiner Fahrbahnseite entgegen kam. Bei seinem Ausweichmanöver kam der 65-jährige auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn, übersteuerte seinen Renault und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Hier schanzt er dann über die Böschung einer dortigen Überführung und kommt in 4 Metern Höhe zum Stehen. Bei dem Unfall wird der 65 Jahre alte Mann schwer verletzt und kommt in zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand zudem noch Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

