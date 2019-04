Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Fahrradfahrer aufgepasst Faltblatt der Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl

Mit dem Frühlingsanfang beginnt die Radsaison, die auch bei Fahrraddieben beliebt ist. Radler sollten sich deshalb Gedanken über den Diebstahlschutz ihres Fahrrads machen. Denn seit Jahren ist die Zahl der Fahrraddiebstähle unverändert hoch. So wurden im vergangenen Jahr laut Polizeilicher Kriminalstatistik 292.015 Räder als gestohlen gemeldet. Dabei ist es gar nicht so schwer, Räder gegen Diebstahl zu schützen. Informationen hierzu finden Radler im Faltblatt "Räder richtig sichern", das in jeder (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle kostenlos erhältlich ist oder im Internet heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus gibt es für Smartphone-Besitzer die kostenlose FAHRRADPASS-App der Polizei.

