Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Verkehrskontrolle mit zahlreichen Beanstandungen

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 13.08.19, führte die Verkehrspolizei eine Kontrolle des Verkehrs in der Hauptstraße in Schwörstadt durch. Im Rahmen der rund vierstündigen Kontrolle wurden 52 Verkehrsteilnehmer beanstandet. 30 hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, sie wurden mit jeweils 30 Euro verwarnt. 13 Autofahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, zuzüglich Gebühren, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten. Sieben wurden wegen technischen Veränderungen an ihren Fahrzeugen angezeigt. Zwei Autofahrer erwartet jeweils eine Strafanzeige, einer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, ein weiterer fuhr ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung.

Kj

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell