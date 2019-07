Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwarzer Lexus gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße Wetterskamp haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen schwarzen Lexus NX300H gestohlen. Der am Fahrbahnrand abgestellt gewesene SUV hat das Kennzeichen OS-JK 55. Hinweise zum Verbleib des etwa drei Jahre alten Autos nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

