Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Verkaufsstand eines Fußballvereins

Bramsche (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag durch Aufhebeln der Zugangstür Zutritt in den Verkaufsstand des Fußballvereins in Ueffeln am Sportplatz. Anschließend entwendeten sie mehrere Getränkekisten. Die Polizei Bramsche bittet Zeugen um Kontaktaufnahme. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit werden unter der Telefonnummer 05461-915300 entgegengenommen.

