Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Diebstahl aus Traktor

Bersenbrück (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagabend bis Montagnachmittag gewaltsam Zutritt auf ein eingezäuntes Gelände in der Straße Auf dem Rohde, das als Stellplatz für Traktoren dient. Dort öffneten sie auf noch unbekannte Weise einen Traktor, aus dem sie einen Monitor stahlen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439-9690 in Verbindung zu setzen.

