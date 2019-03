Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Reiterinnen bei Ausritt verletzt

Wismar (ots)

Am 16. März, gg. 13:15 Uhr, meldete sich eine Frau über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass sie und eine weitere Frau in einem Waldstück bei Hohen Viecheln während eines Ausrittes vom Pferd gefallen seien. Beide, so die Reiterin weiter, wären verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte, eine RTW-Besatzung und ein Rettungshubschrauber wurden zum Unfallort gelotst und brachten die 23- und 24-jährigen Frauen, eine leicht- und eine schwerverletzt, in umliegende Krankenhäuser. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Reiterinnen zu Fall gekommen, weil ein umgestürzter Baum den Weg versperrte. Die Pferde, die das Weite gesucht hatten, konnten kurze Zeit später in der Nähe von Losten wieder eingefangen werden.

