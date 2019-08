Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W.: Einbruchsversuch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Durch das Einschlagen eines Fensters versuchte sich am Mittwoch, 14.08.2019, gegen 00.50 Uhr, ein unbekannter Mann Zutritt in eine Garage in der Bahnhofsstraße zu verschaffen. Durch eine Zeugin wurde er beim Einbruchsversuch gestört und flüchtete daraufhin mit einem weißen, beschrifteten Rennrad stadteinwärts. Der Mann hatte eine weiße Hose und ein weißes Oberteil an, ein rotes Basecap nach hinten gedreht und war schlank. Er war zirka 1,80 m groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu oben genannter Zeit in der Bahnhofsstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell