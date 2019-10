Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Straßenlaterne beschädigt

Meppen (ots)

Am Dienstagabend ist es zwischen 17:30-17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße An der Bleiche gekommen. Ein unbekannter Autofahrer kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die bepflanzte Fahrbahnabtrennung und stieß dort gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

