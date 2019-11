Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch am "Kimicker Berg"

Olpe (ots)

Am Dienstag (26. November) zwischen 14.45 und 19 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine zweiflüglige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Olpe auf und gelangten so in die Wohnräume. Ob und wie viel die Täter erbeuteten, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

