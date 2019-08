Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Diebstahl aus Kirche

Freiburg (ots)

Auf nicht bekannte Weise verschafften sich in der Nacht von Freitag, 09.08.2019, auf Samstag, 10.08.2019, unbekannte Täter Zugang in die Evangelische Kirche in der Gartenstraße. Es wurden größere Kerzen, ein Kerzenständer, zwei Kelche, ein Krug, sowie einige Flaschen alkoholfreier Getränke und Wein gestohlen. Mit der Beute verließen die Täter die Kirche und begaben sich zum Wasserreservoir, wo ein Teil der entwendeten Dinge aufgefunden werden konnte. Der Polizeiposten Oberes Wiesental 07673/88900 hat die Ermittlungen aufgenommen.

