Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Einbruch in Garage des Waldkindergartens

Freiburg (ots)

Ein Holzgaragentor des Waldkindergartens im Baferhüttenweg, Entegast Wald, wurde am Samstag, 10.08.2019, gegen 20.30 Uhr, aufgedrückt. Im Inneren wurde ein Verbandskasten, mehrere Maleranzüge und auch ein Feuerlöscher entwendet. Der Inhalt des Verbandskastens wurde auf der Straße verteilt und der Feuerlöscher versprüht. Der Sachschaden am Tor beläuft sich auf rund 1000 Euro. Weiter konnten Deformierungen an einem in der Nähe befindlichen Anhänger des Kindergartens festgestellt werden. Im besagten Zeitraum soll sich in der Nähe eine Gruppe von etwa acht Jugendlichen aufgehalten haben. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell