Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Kupferdiebe unterwegs

Freiburg (ots)

Zu einem größeren Kupferdiebstahl kam es an der Kalvarienkapelle in der Schopfheimer Straße. Unbekannte Täter entwendeten mehrere Regenrinnen und Fallrohre aus Kupfer. Der genaue Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. Der Diebstahl könnte schon längere Zeit zurück liegen. Gemeldet wurde dieser am Sonntag, 11.08.2019. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an der Kapelle gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

