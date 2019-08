Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Randalierer in der Waldshuter Innenstadt auf frischer Tat erwischt

Freiburg (ots)

Auf frischer Tat erwischt wurden zwei Randalierer in der Waldshuter Innenstadt in der Nacht zum Sonntag, 11.08.2019. Ein Anwohner meldete die Randale gegen 02:45 Uhr. Von einer Polizeistreife konnte zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren in dem Moment angetroffen werden, wie sie gerade einen Werbeaufstelle und zwei Mülltonnen beschädigten. In der gesamten Innenstadt waren noch weitere beschädigte Bäume und Blumenkästen und Werbeaufsteller feststellbar. Die beiden Männer waren alkoholisiert. Sie werden angezeigt.

