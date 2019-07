Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

37671 Höxter (ots)

Am Sonntag, 28.07.2019, ab 08:00 Uhr, führte der Verkehrsdienst der Polizei Höxter Geschwindigkeitskontrollen auf der Schwalenberger Straße in Höxter-Albaxen in beide Fahrtrichtungen durch. In 6 Stunden wurden 198 Geschwindigkeitsüberschreitungen auf dieser Strecke zwischen Albaxen und Bödexen festgestellt.40 Überschreitungen davon wurden von Motorradfahrern begangen. Die höchste Überschreitung wurde bei einem 60-jähriger Kradfahrer aus dem Kreis Lippe festgestellt. Bei erlaubten 70 Km/h wurde er mit 125 Km/h gemessen. Nach Toleranzabzug wird der Fahrer mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen müssen./he

