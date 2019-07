Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beschädigungen und Diebstähle

37696 Marienmünster (ots)

In der Nacht von Samstag, 27.07.2019, auf Sonntag, 28.07.2019, ist es in der Liboristraße in Bredenborn zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen. In einem Garten wurden verschiedene Gegenstände beschädigt. Aus einem in der Liboristraße abgestellten Ford Fiesta wurde eine Handyhalterung entwendet und das Fahrzeug beschädigt. An einem in der Nähe abgestellten Ford Kuga wurden die Windschutzscheibe und ein Seitenspielgel beschädigt. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

