Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Parkplatzunfall - Polizei sucht Zeugen

Stemwede-Levern (ots)

Auf dem Parkplatz des E-Centers an der Niederdorfstraße in Levern ist am Montag ein schwarzer Skoda Oktavia von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden.

Der Skoda-Fahrer hatte seinen Pkw eigenen Angaben zufolge gegen 11.50 Uhr in einer der Parklücken abgestellt. Als er eine Dreiviertelstunde später wieder zu seinem Wagen kam, war dieser am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Da sich der Verursacher nicht meldete, erstattete der Mann Anzeige. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

