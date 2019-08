Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W. Insekt verursacht Verkehrsunfall mit vier leicht Verletzten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht Verletzten und knapp 45000 Euro Sachschaden kam es am Sonntag, 11.08.2019, kurz nach 15.00 Uhr, auf der B 317 bei Hausen. Eine 40-jährige Frau befuhr mit ihrem Audi die B317 aus Schönau kommend in Richtung Schopfheim. Zwischen der Abfahrt Hausen-Nord und Hausen-Bahnhof soll ihr ein Insekt ins Auge geflogen sein, woraufhin sie vor Schreck das Lenkrad verriss. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Dieser prallte daraufhin gegen die Schutzplanke an den Bahngleisen, geriet ins Schleudern und blieb auf dem Abbiegestreifen zur Ausfahrt Hausen-Nord stehen. Die beiden 5 und 7 Jahre alten Kinder im Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik verbracht. Der 31-jährige Vater blieb unverletzt. Sein Mercedes erlitt Totalschaden. Die 40-jährige durchfuhr nach der Kollision mit dem Mercedes die Schutzplanke in Richtung Bahngleise, prallte gegen ein Betonschild und einen Notsignalkasten der Bahn. Dabei wurden die Fahrerin und ihre 13-jährige Tochter leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Auch an diesem Wagen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Hausen war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften am Unfallort. Während der Bergung der beiden Fahrzeuge wurde die B 317 kurzzeitig voll gesperrt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen des Unfalles.

