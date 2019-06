Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl auf Baustelle

Bocholt (ots)

Unbekannte Täter machten sich auf einer Baustelle der Kurfürstenstraße in Bocholt an diversen Arbeitsgeräten zu schaffen. Im Zeitraum von Dienstag, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr entwendeten Unbekannte eine Betonschneidemaschine, eine Schubkarre und einen darin befindlichen Schlüssel zu einem Geräteschuppen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt (Telefon 02871 / 2990).

