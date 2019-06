Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Vreden (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Vreden ereignet hat. Eine 51-jährige Autofahrerin war gegen 07.00 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Nork im Ortsteil Lünten unterwegs. Als die Gronauerin die bevorrechtigte Kreisstraße K18 überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 27-Jährigen. Die Ahauserin hatte die K 18 in Richtung Lünten befahren. Die beiden Fahrerinnen sowie eine 17 Jahre alte Insassin im Fahrzeug der 27-Jährigen kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell