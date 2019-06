Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit E-Bike gegen Geländer geprallt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein E-Bike-Fahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 68-Jährige hatte gegen 16.30 Uhr vom Berliner Platz kommend die Brücke in Richtung Schanze befahren. Dabei stieß der Bocholter aus zunächst ungeklärter Ursache gegen ein Brückengeländer und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

