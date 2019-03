Polizeidirektion Hannover

POL-H: Feuer zerstört Gartenlaube

Hannover (ots)

In der Nacht zu heute (08.03.2019) ist es in einer Kleingartenkolonie an der Straße Im Othfelde im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald zu einem Brand gekommen, bei dem eine Laube vollständig zerstört worden ist.

Gegen 01:30 Uhr waren die Rettungskräfte von einem Anwohner zu einem Feuer in die Kolonie "Gartenverein Abendfrieden" gerufen worden. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer stand eine in Massivbauweise errichtete Laube in Vollbrand. Trotz unverzüglich begonnener Löscharbeiten brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder.

Heute haben Kripobeamte ihre Ermittlungen in der Kleingartenkolonie aufgenommen. Die Ursache für das Feuer können sie aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr feststellen. Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen jedoch nicht vor. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf 20.000 Euro. /now, has

