Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Raub geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitag (06.12.2019) eine 36 Jahre alte Frau am Bahnhof Obertürkheim überfallen und dabei ihr Handy erbeutet. Die 36-Jährige befand sich gegen 10.00 Uhr am Gleis 5 des Bahnhofs, als einer der Täter die Frau von hinten zu Boden stieß. Die Frau richtete sich wieder auf und der Täter entriss ihr das Mobiltelefon aus den Händen. Der zweite Täter soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und damit die Jacke der Frau beschädigt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb die 36-Jährige unverletzt. Die beiden Männer flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Einer der Täter war rund 175 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Figur. Der zweite Mann war zirka 165 Zentimeter groß und von eher kräftiger Statur. Beide Männer trugen dunkle Kleidung, Lederhandschuhe und hatten ihre Gesichter maskiert. Zusätzlich trug einer ein braunes Messer bei sich. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell