Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Aus unbekannter Ursache ist es am Freitagmittag (06.12.2019) in der Strümpfelbacher Straße zu einem Brand an einem geparkten Fahrzeug gekommen. Anwohner bemerkten gegen 11.45 Uhr den Brand und löschten ihn noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr. An dem Volkswagen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell