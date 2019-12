Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen (05.12.2019) die Taxifahrt nicht bezahlt und ist im Anschluss geflüchtet. Zwei Männer stiegen gegen 05.45 Uhr in der Eberhardstraße in ein Taxi ein und ließen sich von dem 44-jährigen Taxifahrer nach Bad Cannstatt fahren. In der Mercedesstraße versuchte einer der Männer mit seiner EC-Karte zu bezahlen. Da das misslang, bot der andere Mann an, die Kosten zu übernehmen, woraufhin der erste das Taxi verließ. Als der Bezahlvorgang mit Karte auch bei dem zweiten Mann nicht funktionierte, weigerte er sich zu bezahlen, stieg aus dem Taxi und ging weg. Der Taxifahrer versuchte ihn festzuhalten. Daraufhin schlug und trat ihn der Mann mehrmals und flüchtete im Anschluss unerkannt in Richtung Benzstraße. Der Taxifahrer beschrieb den Mann als etwa 30 bis 35 Jahre alt und zirka 185 bis 190 Zentimeter groß. Er hatte blonde Haare und einen kurzen Vollbart. Er trug einen weißen Pullover mit einem bunten Aufdruck. Zeugen, vor allem der Mitfahrer, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell