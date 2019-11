Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannter spricht Mädchen an

Kleve (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag, 04.11.2019, aus einem Auto heraus auf dem Postdeich im Ortsteil Griethausen ein 7-jähriges Mädchen angesprochen. Die Schülerin der dortigen Montessori-Grundschule hatte gegen 16:25 Uhr an der Bushaltestelle am Griethausener Sportplatz auf ihre Mutter gewartet, als ein Mann in einem schwarzen Pkw anhielt und das Mädchen fragte, ob es "mitfahren" wolle. Als das Kind dieses verneinte, fuhr der Mann weiter und bog in den Grenzweg ein. Der Unbekannte wird als Mitte 50 mit schwarzem Kurzhaarschnitt beschrieben. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

