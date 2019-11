Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Unbekannte legen Giftköder aus

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit zwischen Montag und Freitag letzter Woche (01. November 2019) haben unbekannte Täter auf der Querallee in der Nähe zur Einmündung in die Triftstraße wiederholt Giftköder ausgelegt. Der Hund einer Anwohnerin hatte zu Beginn der Woche Vergiftungs-Symptome gezeigt und wurde in eine Tierklinik gebracht. Bei den Ködern soll es sich um präparierte Frikadellen handeln. Die Polizei Kleve sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

