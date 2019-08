Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in Firmengebäude

Ormont (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 21.08.2019, auf Donnerstag, 22.08.2019, kam es zu zwei Einbruchsdelikten in Firmengebäude in der Waldstraße in Ormont. Bisher unbekannte Täter verschafften sich jeweils durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden. Eine Alarmauslösung an einem dieser Gebäude deutet auf eine Tatzeit gegen 00:20 Uhr hin. Hinweise und Beobachtungen zu jenem Tatgeschehen werden an die Polizei in Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten.

