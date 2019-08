POL-PDWIL: Verkehrsschilder entwendet

Polizeidirektion Wittlich

Bettingen (ots)

Durch die Firma, die die Teilerneuerung der Prümbrücke in Bettingen durchführt, wurde der Diebstahl von zwei Verkehrsschildern an der Kreuzung Prümtalstraße - Im Buchholz angezeigt. Je ein Schild Durchfahrt verboten und Höchstgeschwindigkeit 30 km/h wurden an der Absperrung vor der Baustelle entwendet. Weiterhin wurden Warnleuchten und Schilderbefestigungen beschädigt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16.08.2019, 17.00 Uhr und Montag, 19.08.2019, 08.00 Uhr.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

