Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ermittlungsergebnis zum Brandgeschehen, Zeugenaufruf

Hillesheim, Kölner Straße 6 (ots)

Nach den kriminaltechnischen Untersuchungen der Kriminalinspektion Wittlich zur Brandursache besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Brand durch Fremdeinwirkung verursacht wurde. Die Polizei fragt daher: Wer hat in den späten Abendstunden des 04.08.2019 im Nahbereich der Brandstelle Beobachtungen gemacht, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Telefon 06571-95000.

