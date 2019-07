Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Bad Münder (ots)

Ein 47-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend (27.07.2019) gegen 21.30 Uhr auf der Angerstraße von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder angehalten und kontrolliert worden. Bei der Überprüfung des Opel-Fahrer stellten die Beamten fest, dass der in Bad Münder lebende Mann aufgrund einer Verkehrsstraftat nicht mehr in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

