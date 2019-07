Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrunken/Vom Handy abgelenkt

Bild-Infos

Download

Bad Pyrmont (ots)

Am 28.07.2019, gegen 03.55 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 in Höhe der Ortschaft Selxen gemeldet. Ein Pkw sei allein beteiligt von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrzeugführer sei leicht verletzt. Am Ort wurde festgestellt, dass ein 19-jähriger Aerzener mit einem Opel Astra in Richtung Hameln gefahren war. Nachdem er zunächst nach rechts auf einen Grünstreifen geriet, hatte er aufgrund der Spurenlage augenscheinlich das Lenkrad "verrissen" und war schleudernd in den linksseitigen Straßengraben gerutscht. Die Airbags waren ausgelöst und der Pkw im Frontbereich und auf der rechten Fahrzeugseite erheblich eingedrückt. Der leichtverletzte Fahrzeugführer (Schnittwunden an den Händen und Prellungen) gab zu, vor dem Unfall einige Bier getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Zum Unfallhergang gab er an, dass ihn sein auf der Mittelkonsole liegendes Handy abgelenkt habe, als ein Anruf eingegangen sei. Ein Blick auf das Handy habe gereicht, um nach rechts von der Fahrbahn abzukommen. Danach habe er in einem Reflex das Fahrzeug übersteuert. Von dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell