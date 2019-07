Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Trunkenheit im Verkehr

Bad Pyrmont (ots)

Am 28.07.2019, gegen 20.45 Uhr, fiel einer Polizeistreife auf der Bahnhofstraße ein weißer Motorroller Peugeot auf, der in "zügiger Fahrweise" in Richtung Südstraße fuhr. Der gerade 16 Jahre alte Fahrzeugführer gab auf Befragen auch sofort zu, dass der Roller schneller als die 25 km/h fährt für die seine Mofaprüfbescheinigung ausreicht. Bei einer Probefahrt erreichte das Fahrzeug 58 km/h. Nach erneuter Belehrung wurde dann eingeräumt, dass das Fahrzeug nicht nur entdrosselt, sondern durch technische Veränderungen zusätzlich schneller gemacht wurde. Der Roller wurde sichergestellt. Eine Strafanzeige wird geschrieben.

Gegen 22.40 Uhr, fiel der gleichen Polizeistreife ebenfalls auf der Bahnhofstraße ein weiterer Roller der Marke "Yamaha" auf, der ohne Beleuchtung fuhr. Der Fahrzeugführer versuchte noch sich auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle zu verstecken, wurde aber mit Blaulicht verfolgt und ergriffen. Der 25-jährige Fahrzeugführer war erkennbar alkoholisiert und gab sofort zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Bezüglich des Fahrzeuges gab er an, dass der Roller erheblich verändert worden sei und fast 75 km/h erreichen könne. Auf eine Probefahrt wurde wegen der defekten Beleuchtung verzichtet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Von dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

