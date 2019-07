Polizei Dortmund

POL-DO: Undichter Gefahrguttransporter sorgt für Sperrung der A 2 in Fahrtrichtung Oberhausen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0743

Ein undichter Gefahrguttransporter ist verantwortlich für die zeitweise Sperrung der A 2 in Fahrtrichtung Hannover.

Aufgefallen war der Silozug Polizeibeamten in einer gemeinsamen Kontrollaktion der Polizei mit dem BAG und Zoll, die auf dem Parkplatz Kleine Herrenthey stattfand.

Polizeibeamte stellten verdächtiges Zischen und den Austritt eines gasförmigen Gefahrgutstoffes fest. Sie alarmierten die Feuerwehr.

Der Parkplatz wurde geräumt bzw. die Personen aus dem Gefahrenbereich evakuiert.

Eine Polizeibeamtin, die in der Nähe einen Verkehrsunfall aufgenommen hatte, ist vermutlich durch austretendes Gas verletzt worden. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt 16 Personen wurden medizinisch versorgt. Eine Person musste sich aufgrund eines internistischen Problems vor Ort behandeln lassen und wurde in ein Klinikum verbracht. Alle anderen Personen konnten nach der Untersuchung entlassen werden.

Die A 2 wurde ab dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Der Verkehr wurde auf die A 45 abgeleitet. Nachdem die Feuerwehr den Silo-LKW abgekühlt hatte, wurde das Fahrzeug in Begleitung der Feuerwehr und der Polizei zu einem Entsorgungsunternehmen gefahren. Dort wird das Gefahrgut sachgerecht weiterbehandelt.

Die Verkehrssperrmaßnahmen werden sukzessive aufgehoben. Lediglich der Parkplatz Kleine Herrenthey wird für die Tatortaufnahme gesperrt bleiben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell